Дергачёв Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачёв Николай

Место рождения

с. Вакино Рязанской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вакино Рязанской области
Рождение ребёнка
31.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

г.Хабарововск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Хабаровск
Смерть
Неизвестно
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