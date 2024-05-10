Ардабьева (Лосева) Юлия Геннадьевна
Место рожденияНикифоровка
Дата рождения06.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1993
Отец: Лосев Геннадий Николаевич
Мать: (Зуева) Наталья
Никифоровка
Тяжелые роды
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
чичерина 15
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2000 по 25.05.2004
с.Богородицкое никифоровский район
Богородицкая СОШ
Образование
С 01.09.2004 по 25.05.2010
школа
Никифоровская СОШ №1 | 11 А
Образование
С 01.09.2010 по 25.05.2015
тамбов
тгу им гр державина | специалист по социальной работе
Работа или профессия
С ?.06.2014 по ?.08.2014
астра пейдж
оператор кол центра | на период летних каникул
Работа или профессия
С ?.12.2014 по ?.11.2015
октоберфест
продавец | именно тут познакомилась с будущим мужем
Работа или профессия
С 05.02.2016
МАОУ СОШ №24 тамбов
социальный педагог | Current occupation:1
Бракосочетание
19.08.2017
Муж: скрыто настройками приватности
Тамбов
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Рождение ребёнка
07.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбов
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Рождение ребёнка
05.11.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности