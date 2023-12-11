Пастухова Анна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пастухов Аркадий Венедиктович
Отец ребёнка: Пастухов Венедикт Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пастухова-Гагилева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пастухов Венедикт Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова-Гробовва Елизавета Венедиктовна
Отец ребёнка: Пастухов Венедикт Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова -Сергеева Ольга Михфйловна
Отец ребёнка: Пастухов Венедикт Михайлович
Смерть
1937