Пастухова Анна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Анна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

Mb
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пастухов Аркадий Венедиктович

Отец ребёнка: Пастухов Венедикт Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пастухова-Гагилева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пастухов Венедикт Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова-Гробовва Елизавета Венедиктовна

Отец ребёнка: Пастухов Венедикт Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова -Сергеева Ольга Михфйловна

Отец ребёнка: Пастухов Венедикт Михайлович

Смерть
1937
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