Зайцева (Зайцев) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Зайцев) Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1900

Сын: Зайцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Андреевич

Нехорошево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
выписка из метрической книги
Смерть
Неизвестно
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