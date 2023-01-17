Зайцева (Зайцев) Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1900
Сын: Зайцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Андреевич
Нехорошево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
выписка из метрической книги
Смерть
Неизвестно