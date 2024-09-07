Мельников Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1887

Дата смерти

18.12.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Черных) София Никитична

Рождение ребёнка
20.06.1926

Сын: Мельников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова (Черных) София Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
18.12.1955

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