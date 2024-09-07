Мельников Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1887
Дата смерти18.12.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1926
Сын: Мельников Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Мельникова (Черных) София Никитична
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
18.12.1955