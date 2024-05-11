Цветова (Павелина) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветова (Павелина) Александра Степановна

Место рождения

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939

Отец: Павелин Степан Федорович

Мать: Павелина (Серёгина) Екатерина Ивановна

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветов Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.12.1963

Дочь: Балмина (Цветова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Цветов Александр Александрович

Фалино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1969

Дочь: Щербакова (Цветова) Марина Александровна

Отец ребёнка: Цветов Александр Александрович

Рождение ребёнка
08.04.1970

Дочь: Цветова Вера Александровна

Отец ребёнка: Цветов Александр Александрович

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