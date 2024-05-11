Цветова (Павелина) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения24.05.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1963
Дочь: Балмина (Цветова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Цветов Александр Александрович
Фалино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1969
Дочь: Щербакова (Цветова) Марина Александровна
Отец ребёнка: Цветов Александр Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1970
Дочь: Цветова Вера Александровна
Отец ребёнка: Цветов Александр Александрович