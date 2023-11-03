Винникова Анисья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винникова Анисья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1937

Сын: Винников Петр Николаевич

Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винникова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винникова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винников Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винников Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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