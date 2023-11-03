Винникова Анисья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1937
Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винникова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винникова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винников Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винников Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Винников Николай Гаврилович
Смерть
Неизвестно