Рязанова Вера Петровна
Место рожденияАлтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рязанов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.08.1918
Сын: Рязанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.12.1924
Дочь: Аверьянова(Рязанова) (Рязанова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.07.1926
Дочь: Богданова(Рязанова) (Рязанова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич
Смерть
?.01.1973
Причина смерти: Старческий склероз.Кровоизлияние головного мозга