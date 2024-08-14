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Рязанова Вера Петровна

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Место рождения

Алтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Рязанов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Рязанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.12.1924

Дочь: Аверьянова(Рязанова) (Рязанова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.07.1926

Дочь: Богданова(Рязанова) (Рязанова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Рязанов Василий Афанасьевич

Смерть
?.01.1973
Причина смерти: Старческий склероз.Кровоизлияние головного мозга

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