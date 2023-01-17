Разуваев Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения08.12.1894
Дата смерти28.08.1916
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1894
Родители: казакъ Феодоръ Гаврiиловъ Разуваевъ и его законная жена Мавра Петрова, оба православные. День крестин: 10.12.1894 Крёстные: казачий сын Павелъ Гаврiиловъ Разуваевъ и казачья дочь девица Матр... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1915
Дочь: Разуваева Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Разуваева Анастасия Архиповна
Смерть
28.08.1916
Должность/Звание казак Воинская часть 3-й Донской казачий отдельный батальон Причина выбытия пропал без вести Место выбытия д. Алтун-Гуссейн Дата события 28.08.1916 Тип документа Именные списки п... Показать все