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Свиньин Андрей Петрович

Место рождения

Лапино, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапино, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
04.02.1880

Жена: Свиньина (Бахирева) Евдокия Семеновна

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.11.1880

Дочь: Свиньина Александра Андреевна

Мать ребёнка: Свиньина (Бахирева) Евдокия Семеновна

Лапино, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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