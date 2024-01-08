Свиньин Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1880
Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.11.1880
Дочь: Свиньина Александра Андреевна
Мать ребёнка: Свиньина (Бахирева) Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно