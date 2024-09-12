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Селютин Марк Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селютина Параскева Ивановна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 7 поз. - 21
Рождение ребёнка
11.02.1901

Сын: Селютин Михаил Маркович

Мать ребёнка: Селютина Параскева Ивановна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_11.02.1901_крещение-14.02.1901 пол_М_ запись - 21 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Селютин Марк Козьмин и законная жена Параскева... Показать все
Смерть
Неизвестно

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