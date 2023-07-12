Гриневич МУЖ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич МУЖ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриневич Маргарита

Мать ребёнка: Гриневич (Видникевич) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриневич Вероника

Мать ребёнка: Гриневич (Видникевич) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриневич (Видникевич) Ольга Николаевна

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