Гриневич МУЖ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриневич Маргарита
Мать ребёнка: Гриневич (Видникевич) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриневич Вероника
Мать ребёнка: Гриневич (Видникевич) Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно