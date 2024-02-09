Пасынков Александр Федорович
Место рожденияСело Ариничево Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области
Дата рождения23.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1961
Отец: Волков Федор
Мать: Пасынкова Нина
Рождение ребёнка
03.10.1983
Сын: Пасынков Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1986
Дочь: Пасынкова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана