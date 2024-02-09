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Пасынков Александр Федорович

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Место рождения

Село Ариничево Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области

Дата рождения

23.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1961

Отец: Волков Федор

Мать: Пасынкова Нина

Рождение ребёнка
03.10.1983

Сын: Пасынков Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1986

Дочь: Пасынкова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

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