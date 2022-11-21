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Прохорова Анастасия Петровна
Прохорова Анастасия Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.?
Пол
Женский
Отец
Прохоров Пётр Юрьевич
Мать
Прохорова (Виневская) Ирина Сергеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.?
Отец:
Прохоров Пётр Юрьевич
Мать:
Прохорова Ирина Сергеевна
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