Степан Леонов
Место рожденияГвоздево
Дата рождения1736
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Илья Степанов
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Тит Степанов
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Фекла Степанова
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Максим Степанов
Мать ребёнка: Мария Семенова
Смерть
1781