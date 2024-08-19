Степан Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Леонов

Место рождения

Гвоздево

Дата рождения

1736

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Леон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семенова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Илья Степанов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Тит Степанов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Фекла Степанова

Мать ребёнка: Мария Семенова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Максим Степанов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1781
Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область

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