Наговицын Анатолий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1921
Дата смерти01.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1938 по 1939
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1947 по 1948
Место жительства
С 1948 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1952 по 1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1954 по 1958
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
С 1958 по 1963
Место жительства
С 1963 по 2000
Смерть
01.12.2000