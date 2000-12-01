Наговицын Анатолий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицын Анатолий Терентьевич

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Место рождения

Покровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

10.01.1921

Дата смерти

01.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1938 по 1939
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1947 по 1948
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Место жительства
С 1948 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1952 по 1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1954 по 1958
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
С 1958 по 1963
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Место жительства
С 1963 по 2000
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
01.12.2000
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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