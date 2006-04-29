Ясько Сергей Олегович
Место рожденияБашкирия, г.Салават
Дата рождения14.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Башкирия, г.Салават
Бракосочетание
29.04.2006
Жена: Ясько Ольга Сергеевна
Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
29.10.2006
Дочь: Ясько Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Ясько Ольга Сергеевна
Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
19.05.2011
Сын: Ясько Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Ясько Ольга Сергеевна
Башкирия, г.Салават