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Ясько Сергей Олегович

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Место рождения

Башкирия, г.Салават

Дата рождения

14.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирия, г.Салават
Бракосочетание
29.04.2006

Жена: Ясько Ольга Сергеевна

Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
29.10.2006

Дочь: Ясько Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Ясько Ольга Сергеевна

Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
19.05.2011

Сын: Ясько Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Ясько Ольга Сергеевна

Башкирия, г.Салават
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