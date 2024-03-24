Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна
Место рожденияд.Исаковы в.Северского сельсовета Даровского р-на Кировской области
Дата рождения01.05.1892
Дата смерти23.07.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1892
Отец: Исаков Матвей Васильевич
Мать: Исакова Дарья Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободин Флегонт Дмитриевич
Отец ребёнка: Слободин Дмитрий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель нач. классов, руководитель ликбеза, продавец
Образование
Неизвестно
6 классов
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
31.12.1923
Дочь: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Слободин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1929
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
19.11.1939
Смерть
23.07.1975