Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Место рождения

д.Исаковы в.Северского сельсовета Даровского р-на Кировской области

Дата рождения

01.05.1892

Дата смерти

23.07.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1894 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1892

Отец: Исаков Матвей Васильевич

Мать: Исакова Дарья Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободин Флегонт Дмитриевич

Отец ребёнка: Слободин Дмитрий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель нач. классов, руководитель ликбеза, продавец
Образование
Неизвестно
6 классов
Бракосочетание
1923

Муж: Слободин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
31.12.1923

Дочь: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Слободин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободин Дмитрий Николаевич

Смерть
23.07.1975

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