Зайцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Антипова) Надежда

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева (Антипова) Надежда

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева (Антипова) Надежда

Докудово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Докудово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

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