Белобородова Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.
Сын: Беляев Ефим Петрович
Отец ребёнка: Беляев Петр Дмитриевич
Пушкарева, Базановская волость, Бирский уезд
Год рождения примерный
Смерть
Неизвестно