Белобородова Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.

Сын: Беляев Ефим Петрович

Отец ребёнка: Беляев Петр Дмитриевич

Пушкарева, Базановская волость, Бирский уезд
Год рождения примерный
Смерть
Неизвестно

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