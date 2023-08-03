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Чуриков Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1903

Дата смерти

06.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1903

Отец: Чуриков Павел

Мать: Серафима

Рождение ребёнка
04.12.1927

Дочь: Резванова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Чурикова Александра Михеевна

Рождение ребёнка
19.10.1931

Сын: Чуриков Павел Иванович

Мать ребёнка: Чурикова Александра Михеевна

Рождение ребёнка
Около 26.12.1936

Сын: Чуриков Николай Иванович

Мать ребёнка: Чурикова Александра Михеевна

Смерть
06.01.1982
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
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