Чуриков Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1903
Дата смерти06.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1903
Отец: Чуриков Павел
Мать: Серафима
Рождение ребёнка
04.12.1927
Дочь: Резванова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Чурикова Александра Михеевна
Рождение ребёнка
19.10.1931
Мать ребёнка: Чурикова Александра Михеевна
Рождение ребёнка
Около 26.12.1936
Мать ребёнка: Чурикова Александра Михеевна
Смерть
06.01.1982
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика