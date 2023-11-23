Кедров Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кедров, ст. Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь Борисоглебского погоста Угличского уезда
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кедров, мл. Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Кедров Евлампий Андреевич (1820 — ?) Родился в семье пономаря Борисоглебского погоста Угличского уезда Андрея Дмитриевича. Окончил семинарский курс в степени студента. В 1843 году рукоположен во диако... Показать все