Кедров Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКедров Андрей Дмитриевич

Кедров Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кедров, ст. Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь Борисоглебского погоста Угличского уезда
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кедров, мл. Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кедров Семен Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кедров Евлампий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Кедров Евлампий Андреевич (1820 — ?) Родился в семье пономаря Борисоглебского погоста Угличского уезда Андрея Дмитриевича. Окончил семинарский курс в степени студента. В 1843 году рукоположен во диако... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.