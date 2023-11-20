Тараканова (Павлова) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Павлова) Дарья Семеновна

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Место рождения

Покровка, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.07.1906

Дата смерти

09.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1906

Отец: не указан

Мать: Павлова Неизвестно

Покровка, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Тараканов Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич

Белоградовка, Тимирязевский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.12.1930

Дочь: Фролова (Тараканова) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
02.10.1932

Дочь: Попова (Тараканова) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.03.1945

Сын: Тараканов Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.05.1947

Дочь: Синица (Тараканова) Раиса Филипповна

Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
09.12.1977
Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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