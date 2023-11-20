Тараканова (Павлова) Дарья Семеновна
Место рождения
Дата рождения15.07.1906
Дата смерти09.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1906
Отец: не указан
Мать: Павлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1924
Сын: Тараканов Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич
Белоградовка, Тимирязевский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.12.1930
Дочь: Фролова (Тараканова) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
02.10.1932
Дочь: Попова (Тараканова) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1945
Сын: Тараканов Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1947
Дочь: Синица (Тараканова) Раиса Филипповна
Отец ребёнка: Тараканов Филипп Васильевич
Смерть
09.12.1977
Похороны
Неизвестно