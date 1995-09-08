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Малашенко Александр Николаевич

Место рождения

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край

Дата рождения

08.09.1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Образование
С 2002 по 2013
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
МОБУ "Лицей №9"
Образование
С 2013 по 2017
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
ДВГУПС Бакалавр по специальности Информатика и вычислительная техника
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