Малашенко Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1995
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
С 2002 по 2013
МОБУ "Лицей №9"
Образование
С 2013 по 2017
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
ДВГУПС Бакалавр по специальности Информатика и вычислительная техника