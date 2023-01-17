Ибрагимов Мансур
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Артист
Смерть
2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)