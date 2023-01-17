Ибрагимов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Мансур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Артист
Смерть
2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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