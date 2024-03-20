Барбот-Де-Марни Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарбот-Де-Марни Николай Егорович

Барбот-Де-Марни Николай Егорович

Место рождения

Willmanstrand

Дата рождения

22.04.1766

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1766

Отец: Barbot De Marny Georges

Мать: Anna Elisabeth Von

Willmanstrand
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна

Работа или профессия
1805
Томская губерния
Почмейстер
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1807

Сын: Барбот-Де-Марни Николай Николаевич

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна

Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна

Смерть
До 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close