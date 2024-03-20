Барбот-Де-Марни Николай Егорович
Место рожденияWillmanstrand
Дата рождения22.04.1766
Дата смертиДо 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1766
Отец: Barbot De Marny Georges
Мать: Anna Elisabeth Von
Willmanstrand
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна
Работа или профессия
1805
Томская губерния
Почмейстер
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1807
Сын: Барбот-Де-Марни Николай Николаевич
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна
Томск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1812