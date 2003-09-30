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Климов Игорь Петрович

Место рождения

Черняховск, Черняховский, Калининградская область

Дата рождения

04.03.1963

Дата смерти

30.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова (Николаенко) Людмила Васильевна

Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Александра Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1985

Дочь: Климова Анна Игоревна

Мать ребёнка: Климова (Николаенко) Людмила Васильевна

Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Смерть
30.09.2003

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