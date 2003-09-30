Климов Игорь Петрович
Место рождения
Дата рождения04.03.1963
Дата смерти30.09.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Александра Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1985
Дочь: Климова Анна Игоревна
Мать ребёнка: Климова (Николаенко) Людмила Васильевна
Смерть
30.09.2003