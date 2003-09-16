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Вольхин Вадим Евгеньевич
Вольхин Вадим Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.2003
Пол
Мужской
Отец
Вольхин Евгений Александрович
1979 г.р.
Мать
Вольхина (Асеева) Ольга
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2003
Отец:
Вольхин Евгений Александрович
Мать:
Вольхина Ольга
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