Шихалеева Агрофена Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1848
Отец ребёнка: Шихалеев Иван Львович
Рождение ребёнка
07.06.1854
Отец ребёнка: Шихалеев Иван Львович
Рождение ребёнка
26.06.1857
Сын: Шихалеев Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Шихалеев Иван Львович
Смерть
Неизвестно