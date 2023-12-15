Шихалеева Агрофена Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалеева Агрофена Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалеев Иван Львович

Рождение ребёнка
31.01.1848

Сын: Шихалеев Егор Иванович

Отец ребёнка: Шихалеев Иван Львович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1854

Сын: Шихалеев Петр Иванович

Отец ребёнка: Шихалеев Иван Львович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1857

Сын: Шихалеев Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Шихалеев Иван Львович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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