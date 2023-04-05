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(Шлеенкина) Анна Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.02.1927

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927

Отец: Шлеенкина Иван Стефанович

Мать: Шлеёнкова Екатерина Ильинична

Россия
Рождение ребёнка
07.04.1950

Сын: Леденцов Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусар Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпунова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макашова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Требунских Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович

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