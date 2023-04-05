(Шлеенкина) Анна Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.02.1927
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927
Россия
Рождение ребёнка
07.04.1950
Сын: Леденцов Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусар Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпунова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макашова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Требунских Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Леденцов Григорий Павлович