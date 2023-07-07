Зубарева Таисия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посаженников Анатолий Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лерум Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посаженников Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Пассаженников Евгений
Смерть
Неизвестно