Зубарева Таисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Таисия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посаженников Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лерум Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посаженников Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Пассаженников Евгений

Смерть
Неизвестно
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