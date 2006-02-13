Лапицкий Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.2006
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Лапицкая Ирина Жоржевна
Рождение ребёнка
10.09.2007
Сын: Лапицкий Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Лапицкая Ирина Жоржевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапицкая Ирина Жоржевна