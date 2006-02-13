Лапицкий Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапицкий Сергей

Лапицкий Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.2006

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Лапицкая Ирина Жоржевна

Рождение ребёнка
10.09.2007

Сын: Лапицкий Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Лапицкая Ирина Жоржевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапицкая Ирина Жоржевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close