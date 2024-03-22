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Пучин Трофим Гурьев

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Пучин Агурий Егоров

Мать: Матрена Иванова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
04.11.1817

Жена: Поликова Феврония Егорова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пучин Яков Трофимов

Мать ребёнка: Поликова Феврония Егорова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пучин Семен Трофимов

Мать ребёнка: Поликова Феврония Егорова

Бракосочетание
16.10.1844

Жена: Молотова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пучина Федора Трофимова

Мать ребёнка: Молотова Анна Васильева

Рождение ребёнка
25.03.1852

Сын: Пучин Семен Трофимов

Мать ребёнка: Молотова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пучина Екатерина Трофимова

Мать ребёнка: Молотова Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучин Павел Трофимов

Мать ребёнка: Молотова Анна Васильева

Смерть
Неизвестно
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