Пучин Трофим Гурьев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Пучин Агурий Егоров
Мать: Матрена Иванова
Бракосочетание
04.11.1817
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пучин Яков Трофимов
Мать ребёнка: Поликова Феврония Егорова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пучин Семен Трофимов
Мать ребёнка: Поликова Феврония Егорова
Бракосочетание
16.10.1844
Жена: Молотова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пучина Федора Трофимова
Мать ребёнка: Молотова Анна Васильева
Рождение ребёнка
25.03.1852
Сын: Пучин Семен Трофимов
Мать ребёнка: Молотова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пучина Екатерина Трофимова
Мать ребёнка: Молотова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучин Павел Трофимов
Мать ребёнка: Молотова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно