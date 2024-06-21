Ураков Архип Корнилов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1810
Отец: Ураков Корнило Силантьев
Мать: Уракова Меланья
Год рождения вычислен по РС 1811
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте года в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 41, №18)
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 168об, №23)
Бракосочетание
До 1829
Жена: Уракова Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Ураков Иван Архипов
Мать ребёнка: Уракова Татьяна
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: (Уракова) Елизавета Архипова
Мать ребёнка: Уракова Татьяна
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 23 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 260об, №22)
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: (Уракова) Марина Архипова
Мать ребёнка: Уракова Татьяна
Год рождения вычислен по РС 1850
Призыв на военную службу
1838
Согласно РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 309об, №61)
Смерть
Неизвестно