Ураков Архип Корнилов Вычислено 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Архип Корнилов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1833 г.р.
Вычислено 1835 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Ураков Корнило Силантьев

Мать: Уракова Меланья

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1811
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте года в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 41, №18)
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 168об, №23)
Бракосочетание
До 1829

Жена: Уракова Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Ураков Иван Архипов

Мать ребёнка: Уракова Татьяна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: (Уракова) Елизавета Архипова

Мать ребёнка: Уракова Татьяна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 23 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 260об, №22)
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: (Уракова) Марина Архипова

Мать ребёнка: Уракова Татьяна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Призыв на военную службу
1838
Согласно РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 309об, №61)
Смерть
Неизвестно

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