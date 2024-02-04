Другова Мария Спиридоновеа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Другова Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Другов Герасим Герасимович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Другова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Другов Герасим Герасимович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Другов Герасим Герасимович
Смерть
Неизвестно