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Другова Мария Спиридоновеа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Другов Герасим Герасимович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Другова Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Другов Герасим Герасимович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Другова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Другов Герасим Герасимович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Другов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Другов Герасим Герасимович

Смерть
Неизвестно

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