Неверова (Рублёва) Анастасия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверова (Рублёва) Анастасия Макаровна

Неверова (Рублёва) Анастасия Макаровна

Место рождения

с.Нижний Гумбет Оренбургской области

Дата рождения

26.11.1904

Дата смерти

28.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Михаил

Рождение ребёнка
11.01.1926

Дочь: Андреева (Неверова) Александра

Отец ребёнка: Неверов Михаил

Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Неверов Иван

Отец ребёнка: Неверов Михаил

Рождение ребёнка
04.11.1931

Сын: Неверов Семён

Отец ребёнка: Неверов Михаил

Рождение ребёнка
01.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неверов Михаил

Смерть
28.10.1996
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.