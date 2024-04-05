Рябова Ульяна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Рябова) Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Рябова) Елизавета Митрофановна
Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Рябова) Февросья Митрофановна
Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович
Смерть
Неизвестно