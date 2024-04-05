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Рябова Ульяна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Митрофан Антонович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Рябова) Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рябов Роман Митрофанович

Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Рябова) Елизавета Митрофановна

Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Рябова) Февросья Митрофановна

Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Рябов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Рябов Митрофан Антонович

Смерть
Неизвестно

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