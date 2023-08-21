Грязнова (Быкова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Василий Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Таисия Александровна
Отец ребёнка: Грязнов Александр
Рождение ребёнка
?.06.1908
Дочь: Иванова Конкордия Александровна
Отец ребёнка: Грязнов Александр
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Смирнова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Грязнов Александр
Рождение ребёнка
1922
Сын: Грязнов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Грязнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязнов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Грязнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязнов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Грязнов Александр
Смерть
Неизвестно