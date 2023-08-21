Грязнова (Быкова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова (Быкова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Василий Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Таисия Александровна

Отец ребёнка: Грязнов Александр

Рождение ребёнка
?.06.1908

Дочь: Иванова Конкордия Александровна

Отец ребёнка: Грязнов Александр

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Смирнова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Грязнов Александр

Рождение ребёнка
1922

Сын: Грязнов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Грязнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Грязнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Грязнов Александр

Смерть
Неизвестно
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