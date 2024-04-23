Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Василий Георгиевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1892
Муж: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: Хмельницкая (Лукина) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
25.09.1904
Сын: Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович