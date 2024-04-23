Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Василий Георгиевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1892

Муж: Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Хмельницкая (Лукина) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1904

Сын: Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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