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Ефимов Василий Иванович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

25.04.1881

Дата смерти

29.07.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Жаринова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Осьмушников Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулина Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
29.07.1967
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Причина смерти: Naturelle / Vieillesse
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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