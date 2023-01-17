Ефимов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.04.1881
Дата смерти29.07.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Жаринова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Осьмушников Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
19.12.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
04.10.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулина Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Агапия Осиповна
Смерть
29.07.1967
Причина смерти: Naturelle / Vieillesse
Похороны
Неизвестно