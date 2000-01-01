Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1853
Дочь: Тропина Евдокия Косминина
Отец ребёнка: Тропин Косма Федоров
Рождение ребёнка
19.09.1878
Сын: Чаринцев Михаил Родионович
Отец ребёнка: Чаринцев Родион Васильевич
Рождение ребёнка
26.09.1882
Дочь: Чаринцев Пелагия Родионовна
Отец ребёнка: Чаринцев Родион Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1885
Сын: Чаринцев Харитон Родионович
Отец ребёнка: Чаринцев Родион Васильевич
Смерть
Неизвестно