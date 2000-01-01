Дарья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Павлова

Дарья Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1853

Дочь: Тропина Евдокия Косминина

Отец ребёнка: Тропин Косма Федоров

Рождение ребёнка
19.09.1878

Сын: Чаринцев Михаил Родионович

Отец ребёнка: Чаринцев Родион Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1882

Дочь: Чаринцев Пелагия Родионовна

Отец ребёнка: Чаринцев Родион Васильевич

Рождение ребёнка
29.05.1885

Сын: Чаринцев Харитон Родионович

Отец ребёнка: Чаринцев Родион Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close