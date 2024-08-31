Давыдов Михаил Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Михаил Федотович

Место рождения

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Около 1912 г.р.
Около 1916 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Гончаров Федот Алексеевич

Мать: Давыдова Прасковья Михайловна

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Аксёнова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Давыдов Вениамин Давыдов (Давыдов) /

Мать ребёнка: Давыдова (Аксёнова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 07.10.1916

Дочь: Баканова (Давыдова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Давыдова (Аксёнова) Агафья Ивановна

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
После 1945

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