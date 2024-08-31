Давыдов Михаил Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Давыдов Вениамин Давыдов (Давыдов) /
Мать ребёнка: Давыдова (Аксёнова) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 07.10.1916
Дочь: Баканова (Давыдова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Давыдова (Аксёнова) Агафья Ивановна
Смерть
После 1945