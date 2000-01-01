Sýkora Vojtěch
Место рожденияChlumec 15
Дата рождения16.04.1873
Дата смерти06.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1873
Отец: Sýkora František
Мать: Sýkorová Marie
Chlumec 15
Рождение ребёнка
29.06.1911
Сын: Sýkora Vojtěch
Мать ребёнка: Sýkorová Alžběta
Работа или профессия
Неизвестно
tesař
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sýkorová Alžběta
Смерть
06.01.1961
Chlumec
Похороны
Неизвестно
Purkarec