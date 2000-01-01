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Sýkora Vojtěch

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Место рождения

Chlumec 15

Дата рождения

16.04.1873

Дата смерти

06.01.1961

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1873

Отец: Sýkora František

Мать: Sýkorová Marie

Chlumec 15
Рождение ребёнка
29.06.1911

Сын: Sýkora Vojtěch

Мать ребёнка: Sýkorová Alžběta

Работа или профессия
Неизвестно
tesař
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sýkorová Alžběta

Смерть
06.01.1961
Chlumec
Похороны
Неизвестно
Purkarec
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