Шаманина (Шаманина) Галина Наримановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1958
Дата смерти04.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1958
Рождение ребёнка
23.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аллахвердиев Олег Бахманович
Рождение ребёнка
29.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аллахвердиев Олег Бахманович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2021