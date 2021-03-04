Шаманина (Шаманина) Галина Наримановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Шаманина) Галина Наримановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1958

Дата смерти

04.03.2021

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1958

Отец: Шаманин Нариман Васильевич

Мать: Шаманина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
23.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллахвердиев Олег Бахманович

Рождение ребёнка
29.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллахвердиев Олег Бахманович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2021
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