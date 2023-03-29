Маталыго Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маталыго Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1967

Сын: Маталыго Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Маталыго Александра Владимировна

Рождение ребёнка
13.08.1969

Дочь: Маталыго Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Маталыго Александра Владимировна

Смерть
Неизвестно

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