Маталыго Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1967
Сын: Маталыго Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Маталыго Александра Владимировна
Рождение ребёнка
13.08.1969
Дочь: Маталыго Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Маталыго Александра Владимировна
Смерть
Неизвестно