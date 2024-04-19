Мартынов Тихон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1915
Военная служба
С 28.12.1938 по 10.07.1946
Лейтенант интендантской службы Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945)|Медаль «За взятие Кенигсберга»|Медаль "За взятие Кенигсберга" (1945)|Медаль "За боевы... Показать все
Смерть
Неизвестно