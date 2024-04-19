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Мартынов Тихон Афанасьевич

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Место рождения

Увельки, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

12.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1915

Отец: Мартынов Афанасий Павлович

Мать: Мартынова (Калинина) Татьяна Михайловна

Увельки, Туринский, Свердловская область
Военная служба
С 28.12.1938 по 10.07.1946
Лейтенант интендантской службы Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945)|Медаль «За взятие Кенигсберга»|Медаль "За взятие Кенигсберга" (1945)|Медаль "За боевы... Показать все
Смерть
Неизвестно

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