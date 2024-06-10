Клим /Климон Денисов 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клим /Климон Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Денис Иванов

Мать: Первая Жена Анна Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Самсон Климов / Климонов / Климентова

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Климова / Климонова

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Климова / Климонова

Мать ребёнка: Устинья

Смерть
Неизвестно

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