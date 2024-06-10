Клим /Климон Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Денис Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Самсон Климов / Климонов / Климентова
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Климова / Климонова
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Климова / Климонова
Мать ребёнка: Устинья
Смерть
Неизвестно