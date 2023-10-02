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Елин Даниил Витальевич
Елин Даниил Витальевич
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Древо
Место рождения
Москва
Дата рождения
2001
Пол
Мужской
Отец
Елин Виталий
Мать
Елина (Колдина) Мария Владимировна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2001
Отец:
Елин Виталий
Мать:
Елина Мария Владимировна
Москва
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