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Феодора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Иван Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1877

Муж: Феодор Пиманов

Рождение ребёнка
13.02.1879

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Феодор Пиманов

Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Феодор Пиманов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Павел Феодоров

Отец ребёнка: Феодор Пиманов

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