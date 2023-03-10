Феодора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Иван Михайлов
Бракосочетание
26.10.1877
Муж: Феодор Пиманов
Рождение ребёнка
13.02.1879
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Феодор Пиманов
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Феодор Пиманов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Феодор Пиманов