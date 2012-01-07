Леонтьева - Макарова Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.2012
Дочь: Леонтьева Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.2015
Сын: Леонтьев Михаил Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности